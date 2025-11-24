Keren! 77 Siswa SMA Islam Al Azhar 4 Lolos SNBT

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 77 Sekolah Menengah Atas Islam Al Azhar 4 Kemang Pratama (SMAIA 4 KP) lolos dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Keberhasilan siswa tersebut lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) membawa SMAIA 4 KP menjadi sekolah dengan kelulusan SNBT terbanyak di antara seluruh SMA di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar se-Indonesia.

Kepala SMA Islam Al Azhar 4 Kemang Pratama, Dedi Rubadi, S.Pd., mengatakan 77 siswa tersebut tersebar di berbagai PTN unggulan di Indonesia.

“Universitas Indonesia (UI) menjadi tujuan terbanyak dengan 13 siswa lolos, diikuti oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan 11 siswa,” ujar Dedi Rubadi, S.Pd., dikutip, Senin (24/11).

PTN utama lain yang banyak menerima adalah Institut Teknologi Bandung (ITB) dan UPN Veteran Jakarta, masing-masing meloloskan 7 siswa.

Sementara itu, Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Airlangga (Unair) masing-masing menerima 6 siswa, dan Universitas Diponegoro (Undip) sebanyak 5 siswa. Sisanya tersebar di PTN ternama lainnya, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), serta 20 siswa di PTN lain-lain.

Dia menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, sekaligus mengonfirmasi data tersebut.

"Alhamdulillah, SMAIA 4 KP pada tahun 2025 menjadi sekolah dengan jumlah lulusan terbanyak se-SMA Islam Al Azhar Indonesia di bawah YPI Al Azhar. Sekolah kami meloloskan muridnya ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBT sebanyak 77 murid," ujar Dedi.