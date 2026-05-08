Keren! Bea Cukai Papua Raih Penghargaan Unit Kerja Paling Kolaboratif di Pesta Papeda

Jumat, 08 Mei 2026 – 14:52 WIB
Kanwilsus Bea Cukai Papua meraih penghargaan sebagai unit instansi vertikal paling kolaboratif dalam ajang Pesta Papeda 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SORONG - Kantor Wilayah Khusus (Kanwilsus) Bea Cukai Papua meraih penghargaan sebagai unit instansi vertikal paling kolaboratif dalam ajang Pesta Papeda 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan Bank Indonesia bersama Badan Pusat Statistik di Grand Ball Room Hotel Aston, Sorong pada Selasa (28/4).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata peran aktif Kanwilsus Bea Cukai Papua dalam membangun sinergi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis data dan potensi lokal.

Keterlibatan intens dalam penguatan UMKM, fasilitasi ekspor, hingga kolaborasi kebijakan menjadikan Kanwilsus Bea Cukai Papua dinilai unggul dalam kerja sama antarinstansi.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Asisten 2 bidang Ekonomi dan Pembangunan, perwakilan DPD, Forkominda, sejumlah pimpinan organisasi pemerintah daerah, serta mahasiswa dan pelaku UMKM/IKM di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kanwilsus Papua sekaligus Agen Fasilitas (UMKM Advocate) Undani menegaskan keberhasilan kolaborasi tidak terlepas dari pendekatan yang tepat dalam merumuskan kebijakan.

“Setiap kebijakan harus berbasis data yang kuat, namun juga perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosial kultural agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di Sorong,” kata Undani dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Dia mengatakan pemahaman terhadap karakteristik lokal menjadi kunci agar program pemerintah, termasuk dorongan ekspor dan pengembangan UMKM, dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

