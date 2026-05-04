JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Keren! Garuda Indonesia Masuk 25 Besar Maskapai Terbaik Dunia

Senin, 04 Mei 2026 – 11:54 WIB
Maskapai Garuda Indonesia. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Garuda Indonesia mendapat kabar baik di tengah proses pembenahan layanan.

Maskapai pelat merah itu masuk daftar World’s Best Airlines 2026 versi AirlineRatings.com dan menempati posisi ke-24 kategori The World’s Best Full-Service Airlines for 2026.

Garuda menjadi satu-satunya maskapai asal Indonesia yang masuk daftar 25 besar maskapai layanan penuh terbaik dunia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyebut capaian tersebut sebagai sinyal positif atas proses transformasi perusahaan.

“Di tengah dinamika industri penerbangan global yang penuh tantangan, pencapaian ini tentunya menjadi sinyal positif yang mencerminkan progres dari program transformasi perusahaan,” kata Glenny.

Glenny mengatakan Garuda akan terus mempercepat perbaikan layanan.

Namun pembenahan tidak berhenti di kabin, Garuda juga menata operasional dan memperkuat layanan digital agar perubahan lebih terasa oleh penumpang.

“Garuda Indonesia berkomitmen mengakselerasi berbagai transformasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada perbaikan layanan secara menyeluruh, tetapi juga optimalisasi operasional dan pengembangan digitalisasi layanan secara berkelanjutan,” ujarnya.

