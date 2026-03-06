Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Keren! Komoditas Unggulan Pulau Lombok dari Kopi hingga VCO Siap Merambah Dunia

Jumat, 06 Maret 2026 – 13:54 WIB
UMKM binaan Bea Cukai Mataram sukses mengekspor produk asli Kabupaten Lombok Utara, mulai dari bubuk jahe, bubuk kunyit, bubuk kelor, kopi biji, hingga kopi bubuk ke Singapura. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALILI - PT Peace Food sukses melaksanakan ekspor perdana komoditas unggulan Pulau Lombok pada Senin (2/3).

UMKM binaan Bea Cukai Mataram tersebut, mengekspor 143 kilogram produk asli Kabupaten Lombok Utara, mulai dari bubuk jahe, bubuk kunyit, bubuk kelor, kopi biji, hingga kopi bubuk ke Singapura.

Komoditas tersebut diberangkatkan dengan kargo pesawat milik Scoot Airlines dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah.

Pejabat Fungsional Bea Cukai Mataram yang mendampingi ekspor PT Peace Food, Imam Zarkasi mengatakan ekspor perdana mendapat dukungan penuh Bea Cukai Mataram yang sebelumnya telah aktif memberikan asistensi dan pendampingan kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor.

Dia menyampaikan Bea Cukai memiliki fungsi fasilitator perdagangan dan industrial assistance.

"Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kami secara aktif mengasistensi dan memberikan pemahaman aturan bagi eksportir serta memastikan bahwa persyaratan dan dokumen ekspornya lengkap dan benar," jelas Imam dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Imam juga menyatakan Bea Cukai Mataram akan terus berkomitmen untuk mendukung UMKM yang berorientasi ekspor dengan memastikan arus barang dan dokumen ekspornya berjalan lancar dan cepat.

"Kami akan terus memberikan pendampingan bagi UMKM di Pulau Lombok yang berorientasi ekspor, atau bahkan yang belum mengerti proses bisnis ekspor sekali pun, agar mereka dapat mengembangkan produknya hingga ke luar negeri," tegasnya.

TAGS   Bea Cukai  ekspor  komoditas unggulan  Pulau Lombok  kopi  VCO  UMKM  Bea Cukai Mataram 
