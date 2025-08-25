Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Keren Maksimal! Hearts2Hearts Jadi Bintang di Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day

Senin, 25 Agustus 2025 – 14:28 WIB
Keren Maksimal! Hearts2Hearts Jadi Bintang di Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day
Girl group Hearts2Hearts atau dikenal juga sebagai H2H tampil memukau dalam iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Hearts2Hearts sukses mencuri perhatian dalam dunia musik sejak debut spektakulernya pada Februari 2025 lalu.

Baru-baru ini, girl group rookie dari SM Entertainment itu kembali menjadi sorotan melalui penampilan yang memukau dalam iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day.

Energi mereka yang fresh dan playful, membuat banyak yang nonton jadi ingin ikutan goyang dan nyanyi bareng!

Kolaborasi antara Shopee dan Hearts2Hearts berhasil menghadirkan sesuatu yang fresh dan cheerful.

Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut, Hearts2Hearts membuat iklan semakin hidup melalui energi yang terpancarkan secara natural.

Mulai dari visualnya yang on point hingga dinamika chemistry antara member berhasil bikin para penonton dan fans Hearts2Hearts terpikat.

Bagaimana tidak? Penonton disuguhkan dengan vokal yang energik dikombinasikan dengan gerakan koreografi yang sangat sinkron.

Sentuhan keceriaan saat bernyanyi lagu ‘Lebih Hemat, Lebih Cepat’, dan gerakan koreografi yang flawless serta kompak benar-benar melengkapi keseluruhan iklan.

Keren maksimal! Girl group Hearts2Hearts atau dikenal juga sebagai H2H tampil memukau dalam iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

