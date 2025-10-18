Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Keren, Pabrik Midea Terapkan Perpaduan Teknologi AI dan Ramah Lingkungan

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 14:12 WIB
Midea Building Technologiea (MBT) mengumumkan sukses membangun pabrik nol karbon berbasis kecerdasan buatan di Chongqing, China. Foto: Midea

jpnn.com, CHONGQING - Midea Building Technologiea (MBT) mengumumkan sukses membangun pabrik nol karbon berbasis kecerdasan buatan di Chongqing, China.

Pabrik yang dikenal sebagai Lighthouse Factory itu merupakan fasilitas chiller pertama di dunia yang sepenuhnya digunakan Teknologi AI dan telah diakui oleh World Economic Forum serta McKinsey pada 2024.

General Manager MBT Chiller Product Company, Luo Mingwen menjelaskan area pabrik dirancang bernuansa nol karbon.

Hal itu terlihat di sejumlah titik terdapat panel surya yang membentang di atap menyerap sinar matahari, mengubahnya menjadi listrik bersih.

Lapisan ramah lingkungan di lini produksi menjaga udara tetap segar, sedangkan sistem chiller berdaya tinggi memastikan energi digunakan secara efisien.

Kombinasi itu membuat pabrik mampu menghasilkan sekitar 500 juta kWh per tahun, cukup untuk memenuhi hingga 40% kebutuhan listriknya.

Pabarik itu juga sudah mengantongi sertifikasi netral karbon PAS 2060.

Tak hanya efisien secara energi, pabrik itu juga menjadi mode integrasi AI dan sistem digital twin yang mampu memangkas waktu desain hingga 45% dan meningkatkan efisiensi produksi 30%. Hasilnya keluhan pelanggan menyusut 37%.

TAGS   Midea  pabrik  Teknologi AI  Ramah Lingkungan  Panel Surya 
