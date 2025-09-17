Keren, Pelindo Sabet Juara Umum Lomba Harhubnas Kemenhub 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berhasil meraih juara umum dalam rangkaian lomba olahraga memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kepada Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono pada Upacara Harhubnas 2024 di Kantor Pusat Kemenhub.

Menhub Dudy dalam sambutannya mengatakan peringatan Harhubnas merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan Insan Transportasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tema resmi Harhubnas 2025 adalah 'Bakti Transportasi untuk Negeri' yang dimaksudkan sebagai komitmen nyata dari seluruh insan transportasi untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik sebagai wujud bakti pengabdian kepada Indonesia.

“Dengan semangat 'Bakti Transportasi untuk Negeri', mari bahu membahu, bekerja bersama, dan saling bergandengan tangan untuk menjadikan transportasi Indonesia menjadi pilar kokoh dalam memperkuat ketahanan dan kemajuan bangsa," pesan Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Menhub Dudy juga menyampaikan Harhubnas merupakan momentum untuk mereleksikan diri, menghargai, dan mengapresiasi kerja keras seluruh insan transportasi, baik di darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang telah memastikan layanan transportasi berjalan dengan selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Kemenhub adalah lomba olahraga bersama sebagai bagian dari upaya merekatkan kebersamaan insan transportasi.