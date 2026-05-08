Keren! Produk UMKM Mitra Binaan Pertamina Kini Menjangkau Penumpang Pelita Air

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia melalui inovasi pemasaran yang semakin luas.

Kini, produk-produk unggulan dari UMKM mitra binaan Pertamina mulai mengudara dan dapat diakses penumpang melalui booklet maskapai Pelita Air.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi penumpang untuk mengenal dan membeli produk-produk lokal berkualitas selama perjalanan udara.

Program ini juga sejalan dengan upaya berkelanjutan Pertamina dalam membantu kemajuan UMKM Indonesia agar semakin berdaya saing dan naik kelas di pasar nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

Baron menegaskan Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui perluasan akses pasar.

"Kehadiran produk UMKM di booklet maskapai menjadi langkah inovatif agar produk lokal semakin dikenal, sekaligus memudahkan masyarakat, termasuk penumpang pesawat, untuk mengakses produk UMKM unggulan,” ujar Baron.

Corporate Secretary Pelita Air Patria Rhamadonna menambahkan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Pelita Air dalam menghadirkan nilai tambah layanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan UMKM nasional.