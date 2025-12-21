Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Keren! SPPG Dulomo Utara Jalankan Ekonomi Sirkular Lewat Dapur Tanpa Limbah

Minggu, 21 Desember 2025 – 16:57 WIB
Keren! SPPG Dulomo Utara Jalankan Ekonomi Sirkular Lewat Dapur Tanpa Limbah - JPNN.COM
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati (kanan) saat memberikan arahan kepada Kepala SPPG Dulomo Utara. Foto: Dokumentasi BGN

jpnn.com, GORONTALO - Aktivitas pengolahan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dulomo Utara tidak henti-hentinya menyediakan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih dari itu, SPPG ini menerapkan konsep ekonomi sirkular, yakni mengelola limbah dengan memanfaatkan kembali sehingga meminimalkan sisa limbah.

Minyak jelantah hasil proses pengolahan makanan di SPPG Dulomo Utara tidak dibuang, melainkan dikumpulkan untuk didaur ulang.

Baca Juga:

Sementara itu, sisa makanan yang tidak layak dikonsumsi manusia dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yang selanjutnya kembali mendukung rantai pangan lokal.

Pola ini membentuk siklus berkelanjutan yang menghubungkan layanan gizi, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan tersebut menjadikan SPPG Dulomo Utara tidak hanya berfungsi sebagai satuan pelayanan penyediaan gizi, tetapi juga sebagai ruang edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga:

Pengelolaan limbah dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan Program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menilai praktik sirkular ekonomi di SPPG Dulomo Utara sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan MBG.

SPPG Dulomo Utara menjalankan konsep ekonomi sirkular dengan meminimalkan sisa limbah di dapur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPPG  SPPG Dulomo Utara  ekonomi sirkular  Limbah  makan bergizi gratis  MBG  Khairul Hidayati 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp