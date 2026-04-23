Kereta Api Dinilai Mampu Berantas ODOL & Menekan Biaya Logistik

Kamis, 23 April 2026 – 09:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting upaya mengatasi truk over dimension overloading (ODOL) di jalan nasional.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bahkan, pemerintah telah berkomitmen memberantas truk kelebihan muatan di jalan nasional, lewat program Zero ODOL yang akan berlaku Januari 2027 mendatang.

“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY di Jakarta, Rabu (22/4).

AHY menjelaskan pengembangan perkeretaapian juga untuk menekan biaya transportasi logistik.

Termasuk juga mengurangi kepadatan di jalan nasional yang selama ini didominasi truk ODOL.

Karena itu, AHY mengaku pemerintah akan membangun jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang dan distribusi logistik.

Pemerintah juga mewacanakan membangun jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.