JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kereta Cepat Whoosh Angkut Hingga 126.169 Penumpang Selamat Libur Panjang

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:03 WIB
Penumpang menaiki kereta cepat Whoosh di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (1/6/2026). ANTARA/HO-KCIC

jpnn.com, BANDUNG - Kereta cepat Whoosh mencatatkan lonjakan penumpang yang signifikan dengan memberangkatkan sebanyak 126.169 orang selama periode libur panjang Iduladha dan Hari Lahir Pancasila.

Tren positif ini membuktikan Whoosh menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat untuk rute Jakarta-Bandung.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebut rata-rata volume penumpang Whoosh pada momen libur panjang kali ini mencapai 19 hingga 20 ribu penumpang per hari.

"Tingginya volume penumpang menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan masa libur panjang untuk berwisata, bersilaturahmi, maupun melakukan perjalanan lainnya di koridor Jakarta-Bandung," kata Eva di Bandung, Jabar, Selasa.

Eva menyampaikan saat periode libur panjang, tiga rute dengan volume penumpang tertinggi selama periode tersebut yakni relasi Halim-Padalarang sebanyak 62.801 penumpang, Padalarang-Halim sebanyak 43.750 penumpang, serta Halim-Tegalluar sebanyak 14.721.

"Dengan tingginya minat masyarakat selama libur panjang ini, KCIC terus berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi cepat dan terintegrasi yang dapat diandalkan," kata dia.

Dia mengungkapkan semenjak beroperasi hingga saat ini, operasional kereta cepat Whoosh terus mengalami penambahan jumlah perjalanan yang terus ditingkatkan secara bertahap.

"Kepercayaan masyarakat untuk terus menggunakan Whoosh didorong oleh berbagai faktor, seperti penambahan jadwal perjalanan menjadi 62 perjalanan per hari, peningkatan aksesibilitas dan integrasi antarmoda di stasiun," kata dia.

