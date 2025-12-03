Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Kereta Petani Resmi Beroperasi, Harga Tiket Rp 3.000

Rabu, 03 Desember 2025 – 06:30 WIB
Kereta Petani dan Pedagang resmi beroperasi dengan Harga tiket Rp 3.000. Foto: PT Kereta Api Indonesia (Persero)

jpnn.com, JAKARTA - Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, Kereta Petani dan Pedagang resmi beroperasi per Senin (1/12) kemarin.

Anne mengungkapkan, adanya kereta ini untuk memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal di Banten. KAI akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menghadirkan layanan yang memberi manfaat sosial dan ekonomi.

“Layanan ini membantu kelancaran aktivitas perdagangan harian masyarakat, khususnya petani dan pedagang kecil yang mengandalkan transportasi berbasis rel,” ujar Anne dikuip Rabu (3/12).

Tarif perjalanan Kereta Petani dan Pedagang ini ditetapkan sebesar Rp 3.000, sama dengan tarif penumpang umum pada KRL, melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah.

"Dukungan subsidi DJKA Kemenhub memastikan layanan ini tetap terjangkau dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada transportasi publik berbasis rel," katanya.

Kereta Petani dan Pedagang memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan area bagasi yang ditata sesuai kebutuhan pengguna. Layanan ini dirangkaikan pada 14 perjalanan Commuter Line Merak setiap hari, terdiri dari 7 perjalanan Merak–Rangkasbitung dan 7 perjalanan Rangkasbitung–Merak.

Seluruh perjalanan tersebut melayani 11 stasiun, yaitu: Rangkasbitung–Jambu Baru–Catang–Cikuesal–Walantaka–Serang–Karangantu–Tonjong Baru–Cilegon–Krenceng–Merak.

Pengguna dapat membawa maksimal dua koli barang berukuran 100 cmx40cmx 30 cm.

