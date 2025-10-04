Keriangan di Hari Pertama Synchronize Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Keseruan festival musik, Synchronize Fest 2025 resmi dimulai di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (3/10).

Tahun ini, pergelaran menjadi lebih spesial karena festival musik multigenre masuk ke usia kesepuluh di perjalanannya mewarnai kancah musik Indonesia.

Tidak hanya di situ saja, momen tersebut turut dirayakan bersama label musik demajors dan kolektif seni rupa ruangrupa yang keduanya sama-sama berulang tahun ke-25.

Perayaan monumental dari Synchronize Fest bersama demajors dan ruangrupa tersebut ditandai dengan tema #SalingSilang, menggambarkan bagaimana musik, seni, dan budaya bisa saling berkelindan satu sama lain.

Berangkat dari tema tersebut, hari pertama Synchronize Fest 2025 dipenuhi oleh ragam kolaborasi antara musik dan seni yang bersatu padu menciptakan sebuah pengalaman berfestival yang tidak terlupakan.

Tepat pukul 14.15 WIB, Synchronize Fest 2025 membuka gerbang untuk penonton yang sudah antusias mengantre di luar. Tidak lama setelahnya, hadirin langsung dihibur dengan aksi pembuka dari Jatiwangi Art Factory yang melakukan pawai berkeliling area festival.

Baca Juga: Hindia Tampilkan Bendera Palestina di Panggung Synchronize Fest 2025

Pertunjukan spesial pertama di Synchronize Fest 2025 ditandai dengan aksi panggung White Shoes & the Couples Company (WSATCC) yang membawakan set Album Vakansi yang berulang tahun ke-15.

Tampil di District Stage bersama Oele Pattiselanno, WSATCC mengiringi penonton yang menyanyikan lagu-lagu dari Album Vakansi tanpa malu-malu meski matahari sedang dalam sinar yang paling terangnya.