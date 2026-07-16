Kericuhan di DPRD Riau, Simpatisan Anggota Dewan Baku Hantam saat Rapat Banggar

jpnn.com - PEKANBARU - Kericuhan mewarnai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (16/7) sore.

Insiden tersebut berujung aksi saling pukul yang melibatkan sejumlah orang hingga menyebabkan seorang petugas keamanan mengalami luka.

Keributan konon bermula dari adu mulut antara Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dengan Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet saat rapat berlangsung.

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Ketegangan kemudian meluas hingga keluar ruang rapat dan memicu bentrokan yang diduga melibatkan pendukung masing-masing pihak.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, sejumlah pria terlihat saling pukul.

Seorang pria berbaju biru tampak terjatuh ke lantai setelah terkena pukulan, kemudian berusaha menyelamatkan diri.

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Salah seorang terlibat terlihat menggunakan tempat sampah berbahan besi untuk melakukan pemukulan.

Seusai kejadian, barulah aparat dari Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.