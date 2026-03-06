Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Kericuhan Suporter Persijap Jepara vs Persis Solo: Fasilitas Publik Jadi Korban

Jumat, 06 Maret 2026 – 16:19 WIB
Kericuhan Suporter Persijap Jepara vs Persis Solo: Fasilitas Publik Jadi Korban
Kondisi kericuhan antarsuporter Persijap Jepara Vs Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Jawa Tengah. FOTO: Akun Instagram @infokejadianjeparaa.

jpnn.com - Sejumlah fasilitas publik dilaporkan rusak akibat kericuhan dalam pertandingan sepak bola antara Persijap Jepara melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).

Laga yang dikenal sebagai Derbi Jateng tersebut berakhir imbang tanpa gol. Namun, pertandingan diwarnai kericuhan antarsuporter yang memicu kerusakan fasilitas di sejumlah lokasi.

Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto mengatakan sejumlah pihak mengalami kerugian akibat insiden tersebut.

Selain kendaraan milik massa yang rusak, fasilitas di Terminal Jepara juga dilaporkan mengalami kerusakan.

"Ada beberapa kerusakan yang dialami beberapa pihak, mulai dari kendaraan massa hingga fasilitas di terminal. Beberapa kursi dan pot bunga dirusak," kata AKBP Hadi dikutip, Jumat (6/3).

Menurutnya, insiden tersebut merugikan masyarakat karena sejumlah kendaraan milik warga ikut menjadi sasaran perusakan.

"Ada beberapa hal yang merugikan masyarakat. Kami akan segera melaporkan kepada Pak Sekda Kabupaten Jepara. Yang lain juga diminta segera melaporkan," ujarnya.

Hadi menjelaskan kericuhan bermula dari gesekan antara suporter kedua tim di dalam stadion. Adu mulut kemudian berkembang menjadi tindakan provokatif yang memicu aksi saling lempar kursi.

Perusakan fasilitas publik terjadi imbas kericuhan antarsuporter Persijap Jepara melawan Persis Solo.

