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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kerim Memija Membawa Sesuatu yang Selama Ini Dicari Persija Jakarta

Senin, 13 Juli 2026 – 18:57 WIB
Kerim Memija Membawa Sesuatu yang Selama Ini Dicari Persija Jakarta - JPNN.COM
Pemain anyar Persija Jakarat Kerim Memija. Foto: Persija.

jpnn.com - Kerim Memija datang ke Persija Jakarta bukan hanya membawa pengalaman bermain di Eropa.

Bek asal Bosnia itu juga mengusung mentalitas juara dengan target mengakhiri penantian Macan Kemayoran meraih gelar.

Pemain berusia 31 tahun tersebut resmi memulai petualangan baru di Indonesia setelah menghabiskan sebagian besar kariernya di kompetisi Bosnia, Denmark, serta Kroasia.

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Selama berkarier di Benua Biru, Kerim sempat menikmati periode emas bersama HSK Zrinjski Mostar.

Bersama klub tersebut, dia berhasil mempersembahkan tiga gelar Liga Bosnia pada musim 2021/2022, 2022/2023, dan 2024/2025.

Rentetan prestasi itu membentuk karakter Kerim sebagai pemain yang selalu lapar akan kemenangan. Karena itu, dia datang ke Persija dengan tekad membawa klub ibu kota kembali bersaing dalam perebutan gelar juara.

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"Bagi saya, memenangkan pertandingan dan trofi tidak pernah menjadi sesuatu yang membosankan. Saya selalu ingin merasakan itu lagi."

"Saya berharap bisa memberikan kontribusi maksimal agar Persija meraih banyak kemenangan dan pada akhirnya mengangkat trofi bersama," ucapnya.

Kerim Memija datang ke Persija Jakarta bukan hanya membawa pengalaman bermain di Eropa.

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TAGS   Persija  Kerim Memija  Persija Jakarta  Super League  Liga Indonesia 
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