JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kerja Bakti Keruk Saluran Jembatan Lima Jakbar, Wali Kota Iin Mutmainah Targetkan Zero Banjir 2027

Minggu, 19 April 2026 – 19:27 WIB
Personel PPSU dari SKPD dan OPD di lingkungan Pemkot Jakarta Barat melaksanakan kerja bakti mengeruk saluran penghubung di depan Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakbar, pada Minggu (19/4). Foto: dokumentasi Pemkot Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan personel pasukan pelangi dan PPSU dari SKPD dan OPD di lingkungan Pemkot Jakarta Barat melaksanakan kerja bakti.

Mereka mengeruk saluran penghubung di depan Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakbar, pada Minggu (19/4).

Wali Kota Jakbar Iin Mutmainah mengatakan wilayah itu masih menjadi langganan banjir dan genangan saat puncak musim hujan. Sebab, saluran penghubung di depan pasar, sudah 17 tahun tidak pernah dikeruk.

"Kerja bakti mengeruk saluran penghubung dan saluran mikro yang sedimen sudah bertahun-tahun tidak dikeruk, kami maksimalkan. Kerja sama semua potensi kami lakukan pengerukan secara masif, sehingga bersih dan airnya lancar menuju kali Krukut," ujar Iin.

Menurut dia, kolaborasi berbagai pihak dan masyarakat di bawah koordinasi RT, RW, LMK dan lain-lain, diharapkan dapat mempercepat target zero banjir dan genangan.

"Insya Alloh target zero genangan bisa kami wujudkan di Jakarta Barat ya. Doakan ya," kata dia.

Sementara itu, Camat Tambora Pangestu Aji Swandhanu saat mendampingi Wali Kota Iin mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta tidak mengokupasi fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, dan saluran air, makro maupun mikro.

Aji menuturkan, kesadaran warga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, tertib, dan nyaman.

