Kerja Keras Terbayar, Fabio Calonego Kian Penting bagi Persija Jakarta

Senin, 23 Februari 2026 – 10:30 WIB
Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego. Foto: Persija.

jpnn.com - Gelandang enerjik Fabio Calonego kembali menunjukkan betapa penting perannya di lini tengah Persija Jakarta.

Performa konsisten dan penuh determinasi yang ditampilkannya membuat Fabio dinobatkan sebagai Man of The Match saat Persija menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Sepanjang pertandingan, Fabio tampil dominan di jantung permainan. 

Pemain asal Brasil itu menjadi penghubung utama antarlini, menjaga keseimbangan tim, sekaligus memastikan ritme permainan Persija tetap terkontrol.

Kerja samanya dengan Aditya Warman membuat lini tengah Macan Kemayoran sulit ditembus.

Selain piawai mengalirkan bola, Fabio juga memperlihatkan kontribusi besar dalam fase bertahan.

Beberapa kali dia mematahkan alur serangan lawan lewat intersep tepat waktu, sebelum kembali membangun serangan dari bawah dengan umpan-umpan akurat.

Fabio tak lupa mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih tim.

Fabio Calonego tampil stabil dan Persija Jakarta merasakan manfaatnya. Simak peran penting sang gelandang.

