Kerja Sama BGS Aldiron Plaza Cinde Diputus Sepihak, Investor Tekor Rp 109 M

jpnn.com, PALEMBANG - Pelaksanaan kerja sama Bangunan Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Magna Beatum terkait revitalisasi Pasar Cinde Palembang berkahir tragis.

Proyek yang direncanakan menjadi Aldiron Plaza Cinde tersebut diputus sepihak oleh pemerintah daerah setelah investor menggelontorkan dana hingga Rp 109 miliar.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde dengan terdakwa Alex Noerdin dan Eddy Hermanto, di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (10/2/2026).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Fauzi Isra, terdakwa PT Magna Beatum Cabang Palembang Raimar Yousnaidi, yang dihadirkan sebagai saksi menjelaskan bahwa penghentian kerja sama tidak dilakukan melalui mekanisme pemutusan kontrak sejak awal.

Raimar mengungkapkan, pada April 2019, Gubernur Sumsel Herman Deru secara lisan menyampaikan permintaan agar PT Magna Beatum mundur dari proyek revitalisasi Pasar Cinde.

Penyampaian tersebut dilakukan langsung pada direksi dan komisaris PT Magna Beatum dalam pertemuan di rumah Dinas Gubernur Griya Agung.

Namun, kata Raimar, pihaknya tidak menyetujui permintaan tersebut dan tetap melanjutkan pekerjaan fisik di lapangan. Hingga April 2020, PT Magna Beatum telah menanam sekitar 1.980 tiang pancang dengan diameter 60 sentimeter dan panjang rata-rata 12 meter dan 9 meter, dengan biaya fisik dan non fisik yang telah dikeluarkan 109 Miliar

“Setelah Covid-19 mereda, kami berencana melanjutkan pekerjaan kembali pada April 2021. Tapi kembali mendapat penolakan dari Gubernur. Bahkan dilakukan rapat-rapat yang intinya meminta kami mundur,” kata Raimar menjawab pertanyaan kuasa hukum Alex Noerdin, Titis Rachmawati.