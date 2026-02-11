Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kerja Sama BGS Aldiron Plaza Cinde Diputus Sepihak, Investor Tekor Rp 109 M

Rabu, 11 Februari 2026 – 01:23 WIB
Kerja Sama BGS Aldiron Plaza Cinde Diputus Sepihak, Investor Tekor Rp 109 M - JPNN.COM
Majelis hakim saat memeriksa sejumlah saksi sidang kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pelaksanaan kerja sama Bangunan Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Magna Beatum terkait revitalisasi Pasar Cinde Palembang berkahir tragis. 

Proyek yang direncanakan menjadi Aldiron Plaza Cinde tersebut diputus sepihak oleh pemerintah daerah setelah investor menggelontorkan dana hingga Rp 109 miliar.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde dengan terdakwa Alex Noerdin dan Eddy Hermanto, di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (10/2/2026). 

Baca Juga:

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Fauzi Isra, terdakwa PT Magna Beatum Cabang Palembang Raimar Yousnaidi, yang dihadirkan sebagai saksi menjelaskan bahwa penghentian kerja sama tidak dilakukan melalui mekanisme pemutusan kontrak sejak awal.

Raimar mengungkapkan, pada April 2019, Gubernur Sumsel Herman Deru secara lisan menyampaikan permintaan agar PT Magna Beatum mundur dari proyek revitalisasi Pasar Cinde. 

Penyampaian tersebut dilakukan langsung pada direksi dan komisaris PT Magna Beatum dalam pertemuan di rumah Dinas Gubernur Griya Agung.

Baca Juga:

Namun, kata Raimar, pihaknya tidak menyetujui permintaan tersebut dan tetap melanjutkan pekerjaan fisik di lapangan. Hingga April 2020, PT Magna Beatum telah menanam sekitar 1.980 tiang pancang dengan diameter 60 sentimeter dan panjang rata-rata 12 meter dan 9 meter, dengan biaya fisik dan non fisik yang telah dikeluarkan 109 Miliar

“Setelah Covid-19 mereda, kami berencana melanjutkan pekerjaan kembali pada April 2021. Tapi kembali mendapat penolakan dari Gubernur. Bahkan dilakukan rapat-rapat yang intinya meminta kami mundur,” kata Raimar menjawab pertanyaan kuasa hukum Alex Noerdin, Titis Rachmawati. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memutus sepihak kerjasama revitalisasi Pasar Cinde, akibatnya investor rugi Rp 109 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aldiron Plaza Cinde  korupsi  Alex Noerdin  pemprov Sumsel 
BERITA ALDIRON PLAZA CINDE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp