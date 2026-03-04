Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Kerja Sama Digital RI-AS, IBSW Soroti Pentingnya Perlindungan Data

Rabu, 04 Maret 2026 – 05:36 WIB
Kerja Sama Digital RI-AS, IBSW Soroti Pentingnya Perlindungan Data - JPNN.COM
Seskab Tedy Indra Wijaya bersama Menkomdigi Meutya Hahid dalam sebuah acara di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mendukung pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital terkait jaminan keamanan data konsumen Indonesia dalam kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dukungan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran publik mengenai potensi aliran data pribadi ke luar negeri.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menegaskan bahwa mekanisme transfer data dalam kerangka ART tidak akan melemahkan perlindungan data pribadi warga negara.

Baca Juga:

Dia memastikan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi payung hukum utama.

“Ya, artinya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tetap berlaku. Jadi kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita,” ujar Meutya kepada awak media selepas peluncuran Sahabat-AI, beberapa waktu lalu.

Menurut Meutya, mekanisme transfer data tersebut merupakan kelanjutan praktik yang selama ini berlangsung melalui layanan digital global.

Baca Juga:

Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan data pribadi warga kepada pihak lain tanpa persetujuan individu.

Chairman IBSW Nova Andika, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan data pribadi.

IBSW dukung jaminan keamanan data konsumen RI dalam kerja sama digital dengan AS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IBSW  Menkomdigi  kemkomdigi  perlindungan data 
BERITA IBSW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp