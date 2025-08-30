Kerja Sama Lintas Tim Jadi Kunci PR Blibli Makin Solid

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) tahun ini menerima apresiasi di ajang Indonesia PR of the Year 2025 untuk dua kategori.

Pertama kategori PR Program of the Year (ESG Campaign) dengan predikat Excellent lewat Langkah Membumi Festival 2024, yang menjadi salah satu bukti nyata bahwa pendekatan ini membuahkan hasil.

Kampanye ini juga dinobatkan menjadi Indonesia PR Program of the Year (Outtakes Index) berdasarkan data dari Ripple10 Digital Listening Tools yang mencatat bahwa Langkah Membumi Festival 2024 menempati Outtakes Index tertinggi di kategori ESG, sebuah indikator bahwa pesan yang disampaikan mendapat resonansi kuat di kalangan netizen Indonesia.

Kedua kategori Indonesia PR Practitioner of the Year 2025 (Senior PR Practitioner) dan Journalists’ Choice untuk sektor Trade & Services Industry yang dinobatkan bagi Head of PR Blibli, Nazrya Octora. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Nazrya dikenal memiliki kedalaman strategis dan kelincahan luar biasa dalam komunikasi.

Selain itu, pada tahun ini, kampanye Kenal Lebih Dekat Ekosistem Blibli Tiket meraih gold winner untuk Program PR subkategori Corporate PR di ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2025.

Tim PR Blibli juga menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan di ajang Indonesia Marcomm and Corcomm Dream Team 2025, masing-masing untuk kategori Indonesia Corcomm Dream Team 2025 dan Marcomm Dream Team Journalist Choice.

Tahun sebelumnya, Blibli juga meraih pengakuan di ajang Indonesia PR of the Year 2024 lewat kampanye #IngatVOMO dan Blibli Annive12sary.

Nazrya menuturkan kolaborasi lintas departemen menjadi kunci utama.