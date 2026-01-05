Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kerugian Bencana Hidrometeorologi Capai Rp 6,5 Triliun

Senin, 05 Januari 2026 – 22:35 WIB
Kerugian Bencana Hidrometeorologi Capai Rp 6,5 Triliun - JPNN.COM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat kerugian bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu diperkirakan Rp 6,5 triliun. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat kerugian bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu diperkirakan Rp 6,5 triliun.

Kerugian tersebut diakibatkan rusaknya rumah, fasilitas umum, pendidikan, pertanian, peternakan, dan lainnya.

"Total kerugian diperkirakan Rp 6,5 triliun dan ini berdasarkan pendataan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Basung, Senin, saat rapat koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di aula utama kantor bupati setempat.

Baca Juga:

Ia mengatakan kerugian itu dari kerusakan 1.729 rumah yang dilaporkan rusak berat, hanyut, atau berada dalam kondisi terancam. Kemudian tempat ibadah rusak 27 unit dan fasilitas pendidikan 121 unit.

Setelah itu ada 40 jembatan rusak. Demikian pula dengan lahan pertanian, jalan, perkantoran, ternak, dan lainnya, terdampak bencana tersebut.

"Seluruh data kerusakan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi lapangan oleh tim teknis terkait," kata Rahmat Lasmono.

Baca Juga:

Ia menambahkan bencana alam yang melanda Agam telah menimbulkan dampak signifikan, baik dari sisi kemanusiaan maupun kerusakan infrastruktur. 

Bencana banjir bandang, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung melanda Agam pada akhir November 2025 telah  mengakibatkan 165 orang meninggal dunia, yang tersebar di Kecamatan Malalak (16 orang), Matur (satu orang), Tanjung Raya (10 orang), Palupuh (satu orang), Palembayan (136 orang), dan Ampek Nagari (satu orang).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat kerugian bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu diperkirakan Rp 6,5 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Hidrometeorologi   Kabupaten Agam  Bencana Alam  Bencana Banjir 
BERITA BENCANA HIDROMETEOROLOGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp