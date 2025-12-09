Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kerugian Negara di Kasus Korupsi Chromebook Era Mendikbudristek Nadiem Rp 2,1 Triliun

Selasa, 09 Desember 2025 – 02:02 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristektahun 2019–2022, Nadiem Makarim, turun dari mobil tahanan di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 mencapai Rp 2,1 triliun.

"Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun,” kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Riono Budisantoso di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Riono menyebut perkara ini terkait dengan pengadaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berupa Chromebook serta Chrome Device Management (CDM) yang dilaksanakan pada tahun 2019-2022.

Tersangka dalam kasus korupsi itu ialah Nadiem Makarim selaku mantan Mendikbudristek pada periode tersebut, Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat SD Tahun Anggaran 2020-2021.

Selanjutnya, Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Direktorat SMP Tahun Anggaran 2020-2021, dan Jurist Tan selaku mantan Staf Khusus Mendikbudristek.

Kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dimulai sejak proses penyusunan kajian teknis dan pengadaan peralatan TIK di Kemendikbudristek.

"Hasil penyidikan mengungkap bahwa saudara Nadiem Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis," kata Riono.

Awalnya, tim teknis telah melaporkan kepada Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan TIK tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu.

Kejagung mengungkap kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook pada era Mendikbudristek Nadiem Makarim mencapai Rp 2,1 triliun.

