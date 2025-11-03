Kerusakan Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Kegagalan Tata Kelola Wisata Bahari.

jpnn.com, JAKARTA - Insiden kapal wisata bernama Apik yang dilaporkan merusak terumbu karang di perairan Pulau Sebayur Kecil, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (25/10), memicu keprihatinan publik.

Selain itu, muncul kritik tajam dari masyarakat maupun kalangan akademisi maritim.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan jangkar kapal dijatuhkan dan diseret begitu saja di dasar laut pada kedalaman sekitar lima hingga tujuh meter, menghantam struktur karang yang menjadi habitat penting bagi ekosistem bawah laut.

Baca Juga: KKP Mencanangkan 2 Skema Pendanaan untuk Jaga Ekosistem Terumbu Karang

Menurut penjelasan DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pulau Sebayur Kecil selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi penyelaman favorit wisatawan domestik maupun mancanegara, karena keragaman biota laut dan keindahan terumbu karangnya.

“Maka kerusakan akibat tarikan jangkar Kapal Apik, jelas bukan sebagai tindakan sepele, ini kejahatan serius yang dapat menghapus puluhan tahun pertumbuhan alami karang dan memicu degradasi ekosistem laut dalam jangka panjang. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas hal ini,” ujar Capt. Hakeng, di Jakarta.

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) yang dikenal kritis ini menegaskan insiden tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai kelalaian nakhoda atau kesalahan teknis semata.

“Kerusakan terumbu karang dalam kawasan konservasi seperti Taman Nasional Komodo adalah pelanggaran ekologis serius. Ini bukan hanya soal satu kapal, tetapi potret kegagalan tata kelola pariwisata bahari yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tegas Capt. Hakeng.

Dia menambahkan kerusakan terumbu karang membawa konsekuensi ekologis dan ekonomi sekaligus.