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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Kesadaran Kesehatan Meningkat, Perokok Dewasa Beralih ke Produk Tembakau Alternatif

Senin, 20 Juli 2026 – 01:01 WIB
Kesadaran Kesehatan Meningkat, Perokok Dewasa Beralih ke Produk Tembakau Alternatif - JPNN.COM
Ilustrasi tembakau alternatif. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan mengatakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mendorong sebagian perokok dewasa mulai beralih ke produk tembakau alternatif yang tidak melalui proses pembakaran, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.

Dia menjelaskan produk tembakau alternatif menghasilkan uap yang mengandung nikotin tanpa melalui proses pembakaran tembakau.

Menurut dia, mekanisme tersebut membuat paparan zat berbahaya lebih rendah dibandingkan rokok konvensional yang menghasilkan asap pembakaran.

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"Sebagian besar zat berbahaya berasal dari proses pembakaran tembakau, bukan dari nikotin itu sendiri. Nikotin memang menyebabkan ketergantungan, tetapi bukan penyebab utama berbagai penyakit terkait merokok," kata Paido, Minggu (19/7).

Dia menjelaskan proses pembakaran tembakau menghasilkan tar, karbon monoksida, serta berbagai zat karsinogenik yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit akibat merokok.

Karena itu, Paido menilai edukasi publik berbasis fakta dan bukti ilmiah perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami perbedaan tingkat risiko antara penggunaan nikotin dan paparan zat berbahaya dari asap hasil pembakaran tembakau.

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"Konsumen perlu mengetahui bahwa menggunakan nikotin tetap memiliki risiko, meskipun lebih rendah, sedangkan yang paling berbahaya adalah zat-zat berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran tembakau," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Bebas Tar dan Asap (GEBRAK) Garindra Kartasasmita menilai meningkatnya penggunaan produk tembakau alternatif berkaitan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

Ketua AKVINDO mengatakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mendorong perokok dewasa beralih ke produk tembakau alternatif.

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TAGS   tembakau  Tembakau Alternatif  Produk Tembakau Alternatif  Perokok  AKVINDO 
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