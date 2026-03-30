Kesaksian Bos Resto Ayam Geprek Temukan Mayat Pegawai dalam Freezer

jpnn.com - Pemilik resto ayam geprek di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menemukan mayat salah seorang pegawainya dalam freezer, Sabtu (28/3).

Pemilik kios usaha ayam geprek, AL mengatakan korban bernama Pak Bedul yang berusia sekitar 45 tahun itu merupakan pekerja lepas di tempat usahanya.

Menurut AL, penemuan mayat pegawainya tersebut bermula saat dirinya mendatangi kios untuk memeriksa kondisinya yang ditinggalkan para pegawai mudik Lebaran.

Dari celah pintu, AL mengatakan melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam freezer.

Dia terkejut saat mendapati jasad korban sudah terbungkus kain dan plastik di dalam mesin pembeku makanan tersebut.

"Saya datang ke sini karena karyawan pada mudik semua. Pas saya cek dan intip dari celah, saya lihat ada yang mencurigakan. Waktu freezer dibuka, ternyata korban sudah terbungkus kain dan plastik di dalamnya," ungkap AL, Minggu (29/3/2026).

Dia lantas memberi tahu warga dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

Petugas Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara (TKP).