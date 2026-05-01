Kesaksian Ketua RW Soal Kebakaran di Rumah Anisa Rahma eks Cherrybelle

Jumat, 01 Mei 2026 – 15:15 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Rumah milik orang tua Anisa Rahma, eks Cherrybelle, yang terletak di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, mengalami kebakaran.

Ketua RW 10, Nana Garmana mengatakan, insiden kebakaran yang menghanguskan rumah Anisa Rahma itu terjadi pada Kamis (30/4/2026) dini hari.

"Jadi intinya, kurang lebih jam 3 dini hari dibangunkan oleh warga, Pak Heri, dikasih tahu ada kebakaran, juga ada petugas keamanan kami di lingkungan," kata Nana Garmana di rumahnya, Jumat (1/5).

Nana Garmana langsung mendatangi lokasi ketika mendapat laporan rumah Anisa Rahma terbakar.

Rumah jaraknya hanya 200 meter dari kediamannya ternyata sudah dilalap si jago merah.

Ketua RW itu pun bergegas menghubungi petugas pemadam kebakaran dan Polsek setempat.

"Saya jalan ke sana, api sudah cukup besar, saya balik ke rumah, ambil HP, saya telepon polsek, telepon Koramil, saya panik dan istri saya juga telepon damkar," bebernya.

Sembari menanti petugas Damkar datang, Nana dan warga kemudian membantu mengevakuasi penghuni rumah.