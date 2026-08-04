Kesaksian Qubil AJ Tentang Kebaikan Hati Diding Boneng

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Qubil AJ mengaku sangat berduka atas kepergian Diding Boneng.

Tidak hanya sekadar teman, dia sudah menganggap aktor legendaris itu sebagai seorang guru.

"Hari ini saya secara pribadi berduka ya, atas meninggalnya orang tua, sahabat, guru, komplit banget. Bang Diding buat saya adalah guru sekaligus juga teman, sekaligus juga orang tua," kata Qubil AJ di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Qubil AJ menjelaskan, dirinya banyak mendapat ilmu tentang teater dari Diding Boneng.

Menurutnya, mendiang Diding Boneng mengajarkannya untuk disiplin serta bertanggung jawab dalam berkesenian.

"Beliau sangat mengajarkan bagaimana kita berdisiplin berkesenian, bagaimana harus punya tanggung jawab dalam berkesenian teater. Luar biasa," ucap Qubil AJ.

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"Dan terakhir beliau juga menyempatkan datang ke pertunjukan kami ketika kami mengadakan pertunjukan di Gedung Kesenian Jakarta dua tahun yang lalu. Beliau juga membantu kegiatan pagelaran kami. Itu adalah terakhir kami berkarya bersama beliau," lanjutnya.

Selain itu, Qubil AJ lantas mengenang mendiang Diding Boneng sebagai sosok yang luar biasa.