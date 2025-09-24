Kesaksian Tetangga Istri Dibunuh Suami di Jakarta Barat

Rabu, 24 September 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Istri dibunuh suami membuat gempar warga Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

S (49) tewas dalam kondisi mengenaskan setelah dihabisi suaminya, W (55).

Tetangga korban, Sumarni mengatakan sempat beberapa kali menyampaikan kegelisahannya lantaran merasa istrinya berubah.

"Pelaku pernah bilang ke saya, "Kok, sekarang saya sering mikirin dia (istri)". Dari situ saya sudah merasa dia kayaknya cemburu,” ujar Sumarni kepada wartawan, Selasa.

Menurut kesaksian Sumarni, korban sering keluar rumah dan berkumpul bersama teman-temannya, salah satunya ke tempat karaoke.

Perilaku itu yang diduga Sumarmi menjadi pemicu kecemburuan suaminya.

Kendati demikian, kata dia, tidak ada tanda-tanda pertengkaran yang mencolok selama mereka tinggal di lingkungan tersebut selama lebih dari satu tahun.

“Saya enggak pernah dengar mereka ribut, tetapi kalau pelaku memang dari dulu kasar orangnya,” kata Sumarni.