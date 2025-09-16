Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kesaksian Warga Dengar Ledakan Tabung Gas: Dahsyat, Getarannya Hebat

Selasa, 16 September 2025 – 12:22 WIB
Kesaksian Warga Dengar Ledakan Tabung Gas: Dahsyat, Getarannya Hebat - JPNN.COM
Petugas Inafis Polrestabes Bandung saat mengeluarkan tabung gas yang meledak di Jalan Pacul VI, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Selasa (16/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dua orang ibu-ibu harus dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar serius akibat ledakan tabung gas melon yang terjadi di salah satu rumah warga.

Ledakan tabung gas tiga kilogram tersebut terjadi di Jalan Pacul VI, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Ketua RT 7, Indra mengatakan, peristiwa ledakan tabung gas terjadi pagi hari, Selasa (16/9) sekitar pukul 08.00 WIB.

Baca Juga:

Saat anggota keluarga sedang beraktivitas, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang besar hingga terasa getaran. Getaran itu terasa hingga ke rumah yang ada di belakang TKP.

“Tadi sekitar jam 8 pagi, saya lagi biasa beres-beres lingkungan, terus terjadi ledakan hebat. Keterangan dari warga sih, tetangga sekitar itu jam 7 pagi sudah bau gas ke tetangga. Lumayan besar (ledakannya), karena kami radius sekitar 50 meter aja ke depan,” kata Indra saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa (16/9/2025).

Indra mengungkapkan, saat dirinya sedang bersih-bersih di halaman rumah, terdengar suara ledakan yang sangat besar.

Baca Juga:

Warga yang mendengar lantas mendatangi sumber suara dan mendapati kondisi bangunan rumah yang sudah hancur.

“Waktu saya lagi beres-beres di depan tuh, dahsyat getarannya hebat,” jelasnya.

Begini kesaksian warga saat terjadi ledakan tabung gas melon yang melukai dua ibu-ibu di Kiaracondong, Kota Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ledakan Tabung Gas  Tabung gas meledak  Tabung Gas Melon  Bandung  Jawa Barat 
BERITA LEDAKAN TABUNG GAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp