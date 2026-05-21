JPNN.com - Daerah

Kesaksian Warga Melihat Kantor Bupati Bulungan Terbakar

Kamis, 21 Mei 2026 – 09:30 WIB
Nurdin, Petugas Damkar Kabupaten Bulungan mendapat perawatan dari Petugas PMI Kabupaten Bulungan karena dua jarinya terluka terkena pecahan kaca saat memadamkan kebakaran di Kantor Bupati Bulungan, Rabu malam (20/5/2026). (ANTARA/Agus Salam)

jpnn.com - Kantor Bupati Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terbakar sekitar pukul 21.00 Wita, Rabu (20/5).

Ketika pewarta tiba di lokasi kebakaran pukul 21.30, masyarakat tampak banyak memasuki kawasan Kantor Bupati Bulungan sehingga beberapa kali petugas keamanan dan damkar berteriak untuk tidak menghalangi lalu lalang armada damkar.

"Mundur-mundur. Jangan nonton," kata petugas damkar dan petugas keamanan.

Pada pukul 22.00 api semakin membesar dan membakar ruang kerja bupati dan wakil bupati Bulungan yang berada di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor ini.

"Ya Allah.. Allahuakbar.. Mudah-mudahan cepat padam," ucap Suminah, perempuan yang mengaku bekerja sebagai petugas kebersihan di Kantor Bupati Bulungan.

Saat mendengar kabar tempat dia bekerja terbakar, Suminah yang sedang berada di rumah sekitar 200 meter dari kantor bupati langsung bergegas melihat langsung.

"Baru saja melihat tadi saya langsung ke sini. Karena api kelihatan dari rumah," ujarnya.

