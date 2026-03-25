JPNN.com - Pendidikan

Kesalahan KBM Siswa saat COVID-19 Jangan Terulang Lagi

Rabu, 25 Maret 2026 – 12:57 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti kebijakan pemerintah terkait pembelajaran di sekolah saat penghematan energi.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti kebijakan pemerintah terkait pembelajaran di sekolah saat penghematan energi.

Menurut Lestari, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran. 

Ketika itu, kata dia, sejumlah kendala mengemuka, seperti guru tidak siap, orang tua terbebani dengan metode daring, dan akhirnya kualitas belajar siswa menurun.

"Jangan sampai kesalahan yang sama berulang sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ucap Lestari di Jakarta, Rabu (25/3).

Lestari juga mengingatkan pemerintah agar melakukan persiapan matang. Agar proses belajar dan mengajar tetap membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

"Menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu," ucap dia.

Wakil Ketua MPR RI ini menekankan rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar tersebut harus benar-benar dipahami oleh pelaksana di lapangan.

Selain kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan.

