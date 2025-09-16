Kesalahan Kecil Jadi Bumerang, Sabar/Reza Tersingkir dari China Masters 2025

Selasa, 16 September 2025 – 12:46 WIB

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus angkat koper lebih cepat dari ajang China Masters 2025.

Berlaga di Shenzhen Arena, Selasa (16/9/2025), pasangan ranking 10 dunia itu harus mengakui keunggulan wakil Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 16-21, 20-22.

Hasil ini sangat kontras dengan pertemuan sebelumnya. Di Hong Kong Open 2025, Sabar/Reza berhasil menyingkirkan Hoki/Kobayashi di babak 16 besar.

Namun kali ini, peluang besar untuk mengulang kemenangan justru hilang di depan mata.

Kesalahan Kecil Jadi Bumerang

Sabar mengungkapkan rasa kecewanya setelah gagal mengamankan gim kedua meski sudah mencapai game poin.

"Sangat disayangkan memang di gim kedua, kami sudah game point tapi tidak bisa menyelesaikan."

"Kami terlalu terburu-buru dan ada momen, di mana seharusnya bisa menyudahi permainan malah mati sendiri," ucap Sabar dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Sabar mengungkapkan evaluasi penting perlu dilakukan di luar aspek teknik.