Kesan Pertama Tiba di Persib, Luka Menalo Terpikat dengan Bobotoh

jpnn.com, BANDUNG - Winger anyar Persib, Luka Menalo, menjalani latihan perdana bersama tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kedatangannya pun disambut meriah oleh Bobotoh yang menunggu di luar area latihan, demi bisa foto bersama dengan pemain asal Bosnia itu.

Menalo diumumkan manajemen PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB) sebagai pemain baru bersamaan dengan Sandy Walsh. Ia menjadi pemain kedua yang didatangkan Persib di awal musim ini.

Dalam sesi latihannya, Menalo masih beradaptasi dengan cuaca dan situasi lapangan.

Negara baru membuatnya harus mempelajari dan membaur dengan rekan-rekan satu timnya.

"Dua hari pertama latihan rasanya berat, tapi itu wajar. Ini akan menjadi pramusim yang berat. Kami ada Piala Presiden, lalu setelah itu AFC (Champions League Two), dan kami sedang bersiap-siap," kata Menalo di Stadion GBLA, Senin (13/7).

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Menurutnya, setelah beberapa hari tinggal di Bandung, Menalo menyukai cuaca di sini.

Di negaranya, Bosnia, Menalo terbiasa dengan cuaca tropis, mirip Indonesia.