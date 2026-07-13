Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kesedihan Abdel Achrian Setelah Kepergian Temon

Senin, 13 Juli 2026 – 07:07 WIB
Kesedihan Abdel Achrian Setelah Kepergian Temon - JPNN.COM
Abdel dan Temon. Foto: Instagram/abdelachrian

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Abdel Achrian merupakan salah satu sahabat yang paling berduka atas kepergian Temon.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah emotikon menangis ketika mengetahui sahabatnya itu telah berpulang.

"Mon...," tulis Abdel Achrian disertai emotikon menangis, Minggu (12/7).

Baca Juga:

Selain itu, pelawak berusia 55 tahun tersebut juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Temon.

Abdel Achrian mengucapkan selamat jalan kepada komedian yang bertahun-tahun menjadi rekannya tersebut.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Selamat jalan Mon," tambahnya.

Baca Juga:

Adapun Abdel Achrian belum bisa melayat ke rumah duka Temon lantaran sedang berada di luar negeri.

Diketahui, Simson Rarameha Ngadang alias Temon meninggal dunia pada di RSUD Mampang Prapatan pada Minggu (12/7/2026) pagi.

Komedian Abdel Achrian merupakan salah satu sahabat yang paling berduka atas kepergian Temon.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Temon  Abdel dan Temon  Abdel Achrian  Temon meninggal 
BERITA TEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp