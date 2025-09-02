Kesedihan Adhisty Zara Setelah Kepergian Acil Bimbo

Selasa, 02 September 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Adhisty Zara mengungkap kesedihan setelah kepergian kakeknya, Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil Bimbo.

Melalui akun miliknya di Instagram, aktris sekaligus penyanyi itu mengenang kebersamaan dengan sang kakek.

"Kiyang sudah enggak sakit lagi ya," ungkap Adhisty Zara, Selasa (2/9).

Mantan personel JKT48 itu membagikan foto kenangan bersama keluarga dan Acil Bimbo.

Adhisty Zara lantas mengucapkan selama jalan kepada mendiang kakeknya tersebut.

"Pipu sayang Kiyang, selamat jalan aki sayang," tambah pemain film Dua Garis Biru itu.

Selain itu, Adhisty Zara juga mengenang momen saat membuat buku berisi kumpulan foto keluarga untuk Acil Bimbo.

"Ingat waktu itu bikinin buku ini biar Kiyang bisa ingat terus sama kami, dan Kiyang happy," tambahnya.