Kesedihan Momo Geisha Saat Mengantar Jenazah Ibunda ke Peristirahatan Terakhir

Jumat, 26 September 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Narova Morina Sinaga atau Momo Geisha sangat berduka atas kepergian ibundanya, Tinurmaya Nainggolan.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan momen sedih ketika mengantarkan mendiang ibunda ke peristirahatan terakhir.

Dalam video yang diunggah, Momo Geisha terlihat mengiringi mobil ambulans yang membawa jenazah ibunda di Pekanbaru, Riau.

"Enggak kuat menahan patah hati ini, mengantarmu pulang dengan cara seperti ini," ungkap Momo Geisha, Kamis (25/9).

Mantan vokalis Geisha itu mengabarkan bahwa ibundanya, Tinurmaya Nainggolan meninggal dunia pada Rabu (24/9).

Momo Geisha mengunggah foto tengah memeluk sang ibunda di ruangan rumah sakit.

"Hancur hati ini Mam, tetapi harus ikhlas melepasmu," jelasnya.