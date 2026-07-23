Kesedihan Paula Verhoeven Melihat Anak Dirawat di Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven mengabarkan bahwa anaknya, Kiano Tiger Wong tengah dirawat di rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah foto saat mendampingi anaknya yang tengah dirawat.

"Paling sedih kalau seorang ibu lihat anaknya terbaring di RS," ungkap Paula Verhoeven, Kamis (23/7).

Mantan istri Baim Wong itu mengaku sedih melihat Kiano harus dirawat di rumah sakit.

Sebagai seorang ibu, Paula Verhoeven kemudian menulis pesan haru untuk buah hatinya tersebut.

"Tolong bantu Mama, kamu jaga diri, ya, Kak. Tolong sayangi badanmu sendiri seperti Mama menyayangi kamu. Makan yang sehat, istirahat yang cukup dan jangan tidur kemalaman, ya, Kak," beber perempuan berusia 38 tahun itu.

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Selain itu, Paula Verhoeven mengungkapkan doa untuk kesembuhan anaknya.

"Mama titipkan sisanya dalam doa ke Allah, Sang Maha Penjaga. Love you sayang. Barakallahu fiik, jagoan Mama," tambahnya.