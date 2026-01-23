Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kesehatan Doktif Drop, Kuasa Hukum Sebut Pemeriksaan Ditunda Hingga 6 Februari

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:00 WIB
Dokter Detektif atau akrab disapa Doktif mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (22/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif atau akrab disapa Doktif mengaku sempat mendatangi klinik untuk mendapatkan penanganan awal terkait kondisi kesehatannya.

Pasalnya pemilik nama Samira itu sedang dalam kondisi kurang fit.

"Tadi sebelum ke sini pun Doktif harus sempat ke klinik dulu untuk penanganan awal," ujar Doktif di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (22/1).

Dia lantas mengungkapkan kondisi kesehatannya tersebut.

Menurutnya, tekanan darahnya terbilang rendah, sehingga menyebabkan dirinya merasa pusing.

"Ada nanti surat keterangannya, sudah kami serahkan juga salinannya ke penyidik di dalam. Tadi darah (tekanan darah) Doktif rendah banget, sempat di angka 90/80. Pusing banget rasanya," kata Doktif.

Oleh karena itu, pemeriksaan Doktif sebagai tersangka atas laporan Dokter Richard Lee ditunda.

Kuasa hukumnya, Teuku Muda Sulistiansyah mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan penundaan kepada penyidik karena kondisi kesehatan Doktif yang memang tak memungkinkan.

TAGS   Doktif  Richard Lee  kesehatan  Pemeriksaan 
