Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Kesehatan Para Relawan Kebencanaan Masih Terlupakan

Oleh: Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid - Peneliti Utama BRIN / BRIDA Jawa Timur

Kamis, 12 Februari 2026 – 12:29 WIB
Kesehatan Para Relawan Kebencanaan Masih Terlupakan - JPNN.COM
Peneliti Utama BRIN / BRIDA Jawa Timur Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setiap kali bencana melanda, relawan selalu hadir di garis depan.

Mereka datang tanpa banyak bertanya, tanpa menghitung risiko pribadi, dan sering kali tanpa jaminan perlindungan memadai.

Mereka bekerja dalam panas, hujan, asap, dan tekanan mental yang luar biasa.

Baca Juga:

Namun, setelah keadaan terkendali dan sorotan media mereda, satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah: bagaimana kondisi kesehatan para relawan setelah mereka pulang dari medan tugas?

Di Jawa Timur, jejaring relawan tergolong besar dan aktif. Berbagai organisasi kemanusiaan, komunitas siaga bencana, hingga relawan sosial daerah terlibat dalam respons kebencanaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD dan dinas terkait telah melakukan berbagai pelatihan, koordinasi serta penguatan kapasitas. Ini patut diapresiasi.

Baca Juga:

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental relawan pasca-penugasan masih membutuhkan peningkatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Contoh konkret dapat kita lihat saat terjadi kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya.

Peneliti Utama BRIN / BRIDA Jawa Timur Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid mempertanyakan kondisi kesehatan para relawan bencana setelah mereka pulang dari medan tugas?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana  relawan bencana  Abdul Hamid  Pahlawan 
BERITA BENCANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp