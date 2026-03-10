Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kesejahteraan Petani Harus Diutamakan Seusai RI Ekspor Beras ke Arab Saudi

Selasa, 10 Maret 2026 – 08:00 WIB
Berdasarkan data per Maret 2026, kondisi pangan nasional khususnya beras berada dalam keadaan aman. Ilustrasi foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi melakukan ekspor komoditas beras 2.280 ton ke Arab Saudi belum lama ini.

Rektor Perbanas Institute Prof. Hermanto Siregar menilai ekspor beras tersebut bakal memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan beras internasional.

"Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa produksi beras nasional telah mencapai swasembada yang berkelanjutan," kata Hermanto dalam keterangan, Senin (9/3).

Menurutnya, keberhasilan ekspor itu tidak terlepas dari lonjakan produksi dalam negeri yang signifikan sepanjang periode 2025/2026. 

Bahkan, dia menyebut surplus beras tahun ini yakni sekitar 17 juta ton sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah," ujarnya.

Meski demikian, Hermanto menegaskan capaian swasembada dan ekspor harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. 

Menurut dia, keberhasilan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.

