JPNN.com - Entertainment - Musik

Kesempatan Berburu Tiket Konser Avenged Sevenfold

Rabu, 08 April 2026 – 09:09 WIB
Layout area dan kategori tiket untuk konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026. Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Konser Avenged Sevenfold segera digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada 10 Oktober 2026 mendatang.

Tiket konser bertajuk Avenged Sevenfold Live In Indonesia itu telah mulai dijual sejak Senin (6/4) melalui laman a7xindonesia.com.

Setelah penjualan tiket Death-bat pre-sale habis terjual, sesi General Sale bakal dibuka pada 8 April 2026, pukul 13.00 WIB. Para penggemar pun masih bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh tiket konser Avenged Sevenfold.

Tiket konser Avenged Sevenfold terbagi dalam 8 kategori dengan harga beragam, mulai dari Rp 665.000 hingga Rp 2.550.000.

Berikut detail kategori dan harga tiket konser Avenged Sevenfold:

1. CAT 3 Right & Left (numbered seating) - Rp 665.000.

2. CAT 3 Center (numbered seating) Rp 785.000.

3. CAT 2 Right & Left (numbered seating) - Rp 1.100.000.

