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JPNN.com - Pendidikan

Kesempatan Calon Mahasiswa Berprestasi, Binus University Buka Beasiswa 100 Persen

Rabu, 15 Juli 2026 – 10:31 WIB
Kesempatan Calon Mahasiswa Berprestasi, Binus University Buka Beasiswa 100 Persen - JPNN.COM
Ilustrasi. Foto: Tim Binus University

jpnn.com, JAKARTA - Binus University kembali menghadirkan peluang bagi calon mahasiswa melalui program beasiswa hingga 100 persen untuk Tahun Akademik 2027/2028.

Program ini tersedia bagi seluruh jaringan kampus, termasuk bagi yang berminat menempuh pendidikan di Binus @Semarang.

Binus @Semarang sengaja fokus dirancang sebagai Digital Transformation & AI Experience Campus. 

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Tujuannya, untuk menjawab tantangan zaman yang semakin didominasi oleh kecerdasan buatan dan inovasi digital.

Lingkungan belajar di kampus tersebut dikembangkan sedemikian rupa agar mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata berbasis teknologi dan data. 

Hal ini diharapkan mampu mendekatkan mahasiswa pada dinamika perubahan digital yang terjadi saat ini.

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Melalui pendekatan pendidikan tersebut, mahasiswa didorong untuk memahami perubahan dunia digital secara mendalam. 

Di saat yang sama, mereka dipacu untuk mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tuntutan industri serta kebutuhan masyarakat di masa depan.

Binus University membuka peluang bagi calon mahasiswa melalui program beasiswa hingga 100 persen untuk Tahun Akademik 2027/2028.

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TAGS   Binus University  beasiswa  Transformasi digital  Kecerdasan buatan 
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