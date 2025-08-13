Close Banner Apps JPNN.com
Kesempatan Langka Timnas Voli Putri Indonesia, Jumpa Italia di 16 Besar Kejuaraan Dunia U-21

Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:54 WIB
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia dipastikan tampil di 16 besar FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama itu berhasil melangkah ke babak berikutnya setelah Vietnam didiskualifikasi karena dinilai menggunakan pemain ilegal.

Awalnya, Afra Hasna Nurhaliza dan kolega berada di posisi kelima Pool A. Namun, setelah sanksi terhadap Vietnam, posisi Indonesia naik ke urutan tiga.

Seluruh kemenangan Vietnam, kecuali saat melawan Puerto Rico, tidak dihitung oleh Federasi Voli Dunia (FIVB) imbas dari sanksi tersebut.

Dengan hasil ini, empat wakil dari Pool A yang lulus ke fase berikutnya ialah Argentina, Serbia, Indonesia, dan Puerto Rico.

Pada babak 16 besar, Srikandi Merah Putih akan jumpa Italia yang merupakan runner up Pool C.

Pertandingan ini sangat dinantikan para penggemar mengingat Italia datang ke Kejuaraan Dunia U-21 dengan status sebagai runner up edisi 2023.

Laga akbar antara Indonesia vs Italia dijadwalkan berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Rabu (13/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Timnas voli putri Indonesia dipastikan akan jumpa Italia di 16 besar Kejuaraan Dunia U-21 2025, Rabu (13/8)

