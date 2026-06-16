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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Kesepakatan Damai AS-Iran Satu Paket, Serangan Israel ke Lebanon Adalah Pelanggaran

Selasa, 16 Juni 2026 – 16:44 WIB
Kesepakatan Damai AS-Iran Satu Paket, Serangan Israel ke Lebanon Adalah Pelanggaran - JPNN.COM
Ilustrasi - Amerika Serikat dan Iran. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan posisi tawar negaranya dalam pertemuan bersama perwakilan misi diplomatik asing pada Selasa.

Teheran secara resmi menyatakan bahwa berakhirnya perang di Lebanon merupakan aspek krusial yang tidak bisa dipisahkan dari upaya perdamaian menyeluruh antara Amerika Serikat dan Iran.

"Saya ingin menekankan poin penting: Dari perspektif kami, satu pihak dalam memorandum ini adalah Amerika Serikat dan Israel, pada pihak lain yaitu Iran dan Hizbullah," kata Araghchi dalam pertemuan bersama perwakilan misi diplomatik asing, Selasa.

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Ia menekankan bahwa berakhirnya permusuhan di Lebanon adalah aspek yang tak kalah penting dalam usaha mengakhiri perang antara AS dan Iran.

"Tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang mereka jajah selama perang saat ini, perang tak dapat dianggap berakhir sepenuhnya," ucap dia

Menlu Iran juga menegaskan bahwa serangan Israel terhadap Lebanon dalam bentuk apapun akan diperlakukan sebagai pelanggaran memorandum perdamaian.(antara/jpnn)

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Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan posisi tawar negaranya dalam pertemuan bersama perwakilan misi diplomatik asing pada Selasa.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   Iran  Abbas Araghchi  Perang AS-Iran  kesepakatan perdamaian AS-Iran 
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