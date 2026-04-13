Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Kesepakatan Damai Iran-Amerika Gagal, GREAT Institute: AS Inkonsistensi

Senin, 13 April 2026 – 18:30 WIB
Kesepakatan damai Amerika - Iran gagal, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa mengatakan itu karena AS selama ini Inkonsisten terkait pengembangan senjata nuklir. Foto dokumentasi GREAT Institute,

jpnn.com, JAKARTA - Kesepakatan damai Amerika-Iran yang berlangsung di Pakistan, gagal.

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan, Iran menolak meninggalkan program senjata nuklir

GREAT Institute menilai penolakan Iran lantaran selama ini dinilai inkonsisten terkait pengembangan senjata nuklir. 

Alih-alih melakukan pelucutan senjata nuklir sejak NPT ditandatangani 1968, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat terus memperkaya uranium untuk senjata nuklir dan menyebarkan teknologi itu kepada negara-negata sekutunya. 

Bahkan Israel yang tidak menandatangani NPT bebas memiliki hulu ledak nuklir dan menjadi bully di kawasan.

"Dengan situasi ini, saya kira wajar kalau negara-negara yang merasa rentan terhadap serangan AS dan sekutu merasa harus mengembangkan persenjataan serupa sebagai faktor pencegah," kata Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa dalam keterangannya kepada media, Senin (13/4).

Dia menambahkan bila negara-negara Barat boleh menerjemahkan doktrin si vis pacem para bellum dengan meningkatkan kapasitas militer termasuk senjata pemusnah massal, maka negara-negara lain yang tidak mau jadi korban dari agresivitas negara-negara superpower akan mendorong diri mereka untuk memiliki kapasitas serupa," urai dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

Teguh melanjutkan, selama ini, sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi NPT Iran mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, yang merupakan satu dari tiga pilar NPT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Senjata nuklir  nuklir  as  Iran  GREAT Institute  Amerika 
BERITA SENJATA NUKLIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp