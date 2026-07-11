Kesepakatan Lahir saat Peluncuran Kitab Karya Kiai Zulfa: NU Harus jadi Mercusuar Ilmu

jpnn.com - JAKARTA - Peluncuran dan diskusi empat kitab karya Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (10/7) berkembang menjadi ruang konsolidasi intelektual yang mempertemukan ulama, akademisi, dan tokoh nasional dalam satu pesan yang sama: Nahdlatul Ulama harus kembali menjadi mercusuar keilmuan dunia.

Para narasumber yang hadir secara langsung maupun melalui tayangan video, mulai dari Mahfud MD, Said Aqil Siradj, Abdul Ghafur Maimun, Abdullah Syamsul Arifin, hingga moderator Gus H. Aniq Nawawi, menegaskan bahwa masa depan NU tidak cukup dibangun melalui kekuatan organisasi semata.

Acara tersebut menandai peluncuran empat karya KH Zulfa Mustofa yang disusun selama hampir delapan tahun. Tiga kitab mengulas fikih dan ushul fikih, sedangkan satu kitab mengangkat biografi ulama besar Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani.

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Dalam sambutannya, KH Zulfa Mustofa menegaskan bahwa menulis kitab bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah seorang ulama.

“Para ulama mengatakan, orang yang menulis kitab itu seperti meletakkan kepalanya di atas meja untuk disantap oleh orang lain.”

Karena itu, ia menyatakan kesiapan untuk menerima kritik, koreksi, dan pengujian ilmiah terhadap karya-karyanya.

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“Saya siap dikritik secara ilmiah. Bedah kitab ini bagi saya seperti ujian disertasi. Inilah bagian dari integritas seorang penulis.”

Menurut KH Zulfa, seorang penulis tidak cukup hanya melahirkan karya, tetapi juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap gagasan di hadapan para ulama, akademisi, dan masyarakat.