JPNN.com - Nasional - Humaniora

Keseriusan Kapolri Kawal Mudik Lebaran 2026, Fatalitas Lakalantas Turun Signifikan

Kamis, 26 Maret 2026 – 16:40 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memastikan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026 membuahkan hasil signifikan.

Melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri dan jajaran di bawah komando Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Polri berhasil menekan angka fatalitas lakalantas korban meninggal dunia secara signifikan.

Berdasarkan data aplikasi IRSMS Korlantas Polri, jumlah korban meninggal dunia selama periode mudik dan balik Lebaran 2026 tercatat sebanyak 238 orang, turun 104 orang atau 30,41 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 342 orang.

Selain itu, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan sebesar 5,31 persen, dari 2.880 kejadian pada tahun 2025 menjadi 2.727 kejadian pada tahun 2026. Bahkan, pada pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tidak tercatat adanya kecelakaan menonjol secara nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap pengamanan mudik dan balik Lebaran sebagai operasi kemanusiaan terbesar setiap tahunnya.

Seluruh jajaran Polri, khususnya Korlantas Polri, diperintahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya mengatur lalu lintas tetapi memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa meskipun Operasi Ketupat 2026 secara resmi telah ditutup, Polri tetap melanjutkan pengamanan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret 2026 sesuai arahan Kapolri.

“Atas seizin Bapak Kapolri malam ini secara resmi menutup Operasi Ketupat 2026. Secara umum situasi kamtibmas selama perayaan Lebaran 2026 terjaga aman, tertib dan kondusif, tanpa kejadian menonjol,” ujar Agus di Semarang, Jawa Tengah Rabu malam (25/3).

Keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengawal Operasi Ketupat 2026 mampu menekan angka kecelakaan.

