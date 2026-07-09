Keseruan JIPS 2026 di NICE PIK2, Ada Zoe Livana Gendong Buldog di Ninja Warrior

jpnn.com, TANGERANG - Jakarta International Pet Show (JIPS) 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, menjadi salah satu agenda akhir pekan yang paling menarik bagi keluarga, pet lover, dan pet influencer.

Event yang berlangsung pada 3-5 Juli itu menggabungkan pameran, edukasi, hiburan, dan interaksi satwa dalam format yang mudah dinikmati semua usia.

Selama tiga hari, pengunjung datang dengan beragam tujuan.

Ada yang ingin mencari produk buat hewan peliharaan, yang berkunjung untuk melihat kompetisi, hingga yang datang membawa anak-anak untuk bisa mengenal lebih banyak jenis satwa.

Salah satu momen yang menyita perhatian datang dari Zoe Levana.

Pemengaruh atau influencer media sosial (medsos) itu hadir bersama buldognya, Cupcake, yang ikut dalam arena Ninja Warrior.

Zoe menceritakan pengalaman lucu saat Cupcake mengikuti aktivitas tersebut.