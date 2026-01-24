Close Banner Apps JPNN.com
Keseruan Pemain Film 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?' Menyapa Palembang

Sabtu, 24 Januari 2026 – 19:19 WIB
Sheila Kusnadi, Annisa Kaila, dan Venly Arauna, para pemain film 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? saat meet and greet di Palembang Indah Mall, Palembang pada Sabtu (24/1/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Rumah produksi Paragon Pictures dan Indeosource Entertainment menghadirkan film bertema keluarga dengan judul 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?'.

Film yang disutradarai oleh Jay Sukmo itu menceritakan tentang konflik keluarga dan ketangguhan seorang perempuan.

Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku dibintangi oleh Revalina S. Temat sebagai Sarah, Gunawan Sudrajat sebagai Satrio, Megan Domani berperan sebagai Annisa, Annisa Kaila berperan sebagai Kaila, Venly Arauna berperan sebagai Leo dan Sheila Kusnadi berperan sebagai Kiki.

Selanjutnya ada nama Dhawiya Zaida, Risma Nilawati, Daniella Sya, Alex Abbad, Roy Sungkono, dan penampilan spesial Ustazah Shofwatunnida.

Konflik dalam film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? dimulai saat Satrio, suami Sarah ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Annisa.

Rumah tangga keduanya harus berakhir dengan perceraian. Anaknya, Laila menjadi korban dalam perceraian tersebut.

Laila turut mengambil peran cukup dominan dalam film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?. Sebagai anak broken home harus memendam perasaan ditengah konflik orang tua yang tidak sepenuhnya dia pahami.

Annisa Kaila hadir langsung di Palembang Indah Mall (PIM) pada Sabtu (24/1/2026) dan menceritakan tentang perannya sebagai Kaila.

Film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku bercerita tentang konflik rumah tangga dari sisi kuatnya perempuan.

